Искусство политического позиционирования

Искусство политического позиционированияТурция установила наилучшие связи с Россией, но это не значит, что она повернулась спиной к Западу
Когда Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин после встречи в Сочи 4 сентября 2023 г. вышли к прессе, было видно, что они вместе радовались неуклонному развитию двусторонних отношений и тому значительному прогрессу, которого наши страны добились за последние несколько лет в укреплении своей дружбы. Не было ни одной реплики или вопроса, намекающего на разногласия. Тогда как на каждой встрече турецкого лидера и/или его министров с западными коллегами всегда всплывают принципиально спорные вопросы – такие, как американский проект обособления Курдистана на Ближнем Востоке и проблема Северного Кипра.
На сентябрьской встрече два лидера сконцентрировались на совместном поиске решения актуальных вопросов – таких, как зерновая сделка, за судьбой которой с тревогой наблюдала значительная часть мира. Обсуждались и многочисленные выгодные двусторонние экономические проекты – например, превращение Турции в центр энергетики и зерна. Но это было продолжение аналогичных встреч последних нескольких лет, благодаря которым две страны не только урегулировали разногласия по некоторым двусторонним и региональным вопросам, но и добились углубления торговых отношений.