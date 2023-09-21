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Искусство политического позиционирования

Турция установила наилучшие связи с Россией, но это не значит, что она повернулась спиной к Западу
Хасан Унал , эксперт клуба «Валдай», профессор Башкентского университета (Анкара)

Когда Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин после встречи в Сочи 4 сентября 2023 г. вышли к прессе, было видно, что они вместе радовались неуклонному развитию двусторонних отношений и тому значительному прогрессу, которого наши страны добились за последние несколько лет в укреплении своей дружбы. Не было ни одной реплики или вопроса, намекающего на разногласия. Тогда как на каждой встрече турецкого лидера и/или его министров с западными коллегами всегда всплывают принципиально спорные вопросы – такие, как американский проект обособления Курдистана на Ближнем Востоке и проблема Северного Кипра.

На сентябрьской встрече два лидера сконцентрировались на совместном поиске решения актуальных вопросов – таких, как зерновая сделка, за судьбой которой с тревогой наблюдала значительная часть мира. Обсуждались и многочисленные выгодные двусторонние экономические проекты – например, превращение Турции в центр энергетики и зерна. Но это было продолжение аналогичных встреч последних нескольких лет, благодаря которым две страны не только урегулировали разногласия по некоторым двусторонним и региональным вопросам, но и добились углубления торговых отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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