Искусство политического позиционирования

Когда Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин после встречи в Сочи 4 сентября 2023 г. вышли к прессе, было видно, что они вместе радовались неуклонному развитию двусторонних отношений и тому значительному прогрессу, которого наши страны добились за последние несколько лет в укреплении своей дружбы. Не было ни одной реплики или вопроса, намекающего на разногласия. Тогда как на каждой встрече турецкого лидера и/или его министров с западными коллегами всегда всплывают принципиально спорные вопросы – такие, как американский проект обособления Курдистана на Ближнем Востоке и проблема Северного Кипра.