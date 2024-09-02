Новая школа

Ребят встречают обновленные школы. В этом году за парты сели 18,5 млн учеников, включая 1,8 млн первоклассников. Мы досрочно выполнили поручение президента России о строительстве 1300 школ. Уже к 1 сентября все они открыты. Также к началу года завершены работы по капитальному ремонту в почти 4500 школах. Это обновленные здания, оснащенные современным оборудованием, спортивными и актовыми залами. Образовательной инфраструктуре сегодня уделяется большое внимание, и это направление продолжает активно, качественно развиваться. Со следующего года расширяем программу капремонта – на детские сады и колледжи.