Новая школа

Новая школаВ России обеспечены равные условия получения образования для всех детей
Начало сентября для каждого из нас открывает пору обновлений. Прежде всего мы отмечаем День знаний, начало нового учебного года. Мы ожидаем приятных изменений, новых успехов в учебе и в профессиональной деятельности, с энтузиазмом возвращаемся к рабочим задачам и планируем дальнейшие проекты.
Ребят встречают обновленные школы. В этом году за парты сели 18,5 млн учеников, включая 1,8 млн первоклассников. Мы досрочно выполнили поручение президента России о строительстве 1300 школ. Уже к 1 сентября все они открыты. Также к началу года завершены работы по капитальному ремонту в почти 4500 школах. Это обновленные здания, оснащенные современным оборудованием, спортивными и актовыми залами. Образовательной инфраструктуре сегодня уделяется большое внимание, и это направление продолжает активно, качественно развиваться. Со следующего года расширяем программу капремонта – на детские сады и колледжи.
Хочу подчеркнуть, что особое внимание уделяем безопасности школьных зданий – совместно с МЧС и другими ведомствами провели всероссийские учения для педагогических работников и сотрудников охраны.
Конечно, важнейший вопрос на нашем контроле – обучение школьников из Белгородской и Курской областей. Сегодня они вместе со всей страной приступают к занятиям. Часть школ временно переведены на дистанционный формат. Также работаем с семьями, которые приняли решение переехать. Ребята из них продолжат посещать школы по месту пребывания. Это вынужденные меры, и мы оказываем ребятам и педагогам всю возможную помощь: обеспечиваем учеников необходимыми учебниками и техникой, организовываем методическую и психологическую поддержку.
В этом учебном году в школы возвращается предмет «Труд (технология)» и вводится новый – «Основы безопасности и защиты Родины». Программы обоих предметов формировались на основе лучших педагогических наработок, помимо прочего в них усилена практическая составляющая.
Мы по праву можем гордиться нашей системой школьного образования. В России обеспечены равные условия получения образования для всех детей вне зависимости от их места проживания. Это стало возможным с созданием единого образовательного пространства. Утвержденные единые образовательные программы, единые учебники работают на формирование широкого кругозора школьников по всем предметам. При этом нам удалось выстроить четкую внутреннюю базу – дать понимание, что изучать в каждом классе и по каждому предмету.
В прошлом году старшеклассники начали учиться по новым учебникам истории. Сейчас мы завершаем работу по единому государственному учебнику истории для 5–9-х классов. Они проходят федеральную экспертизу, после чего мы передадим их для оценки и анализа опытным педагогам-практикам в школах страны. Рассчитываем, что обучение по ним начнется во всех школах страны с 1 сентября 2025 г.
Развивается система воспитательной работы, которую в школах и колледжах координируют советники директоров по воспитательной работе. С начала этого учебного года они будут получать федеральную выплату в размере 5000 руб. В начале учебной недели проходят церемонии поднятия флага и исполнения Государственного гимна, проводим занятия «Разговоры о важном», курс «Россия – мои горизонты». Благодаря единой модели профориентации ребята уже в школе начинают пробовать себя в той специальности, которая им интересна.
Стабильно востребовано среднее профессиональное образование, на нем останавливают свой выбор 60% выпускников 9-х классов. Больше 3,5 млн детей сегодня учатся в колледжах и техникумах. Важнейшим шагом в развитии системы СПО стал федеральный проект «Профессионалитет». В этом году более 130 000 ребят стали первыми его выпускниками. В новом учебном году в 58 регионах России свои двери открывают 150 новых кластеров «Профессионалитета» по 24 основным отраслям экономики, которые направлены на обеспечение технологического суверенитета нашей страны.
В тройку лидеров по популярности среди абитуриентов входит педагогическое направление. В этом году выпуск составил более 41 000 молодых специалистов. При этом средний конкурс в педуниверситеты в этом году – свыше 10 человек на место. Сегодняшние выпускники видят, что повышается статус профессии педагога, строятся новые школы, учителям стало доступно самое современное оборудование, создаются все условия для того, чтобы они могли раскрыть свой потенциал в любимом деле.
Один из приоритетных вопросов – кадровая обеспеченность системы образования, и выпускники играют здесь большую роль. Мы проанализировали ситуацию в каждом регионе, выстроили стратегию заполнения имеющихся вакансий по учителям.
Продолжаем снижать уровень бюрократии в работе учителей. С 1 марта 2025 г. вступит в силу закон, запрещающий запрашивать другим ведомствам дополнительные отчеты у педагогов дошкольного образования и колледжей, по аналогии с учителями школ.
К сфере образования в России сегодня приковано самое серьезное внимание. Приоритетом нашей работы остается укрепление суверенитета системы образования, и сегодня я могу уверенно сказать: она универсальна и конкурентоспособна. Все перечисленные мною изменения – результат комплексной работы, участие в которой принимают региональные власти, педагогическое и родительское сообщества.
Друзья, поздравляю с началом нового учебного года! Пусть он принесет школьникам хорошие оценки, педагогам – профессиональные успехи, а родителям – гордость за своих детей!