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«Самоубийца»: смертельный номер

Николай Рощин поставил Эрдмана как зрелищный триллер про смерть при жизни
Наталья Витвицкая , критик

Николай Рощин – режиссер, обладающий собственным почерком, его спектаклям свойственны мрачная энергетика, злободневность высказывания и внешний эстетизм. «Самоубийца» в этом смысле показательный спектакль. Бьющая под дых актуальность эрдмановской сатиры сбивает с ног. История о безработном Семене Подсекальникове, от бессилия задумавшем суицид, из которого все вокруг мечтают извлечь пользу («Нам нужны идеологические покойники!»), – это не простая комедия. Сквозь нее просвечивает трагедия маленького человека, доведенного до отчаяния. Он страстно хочет жить, не вникая в политические и социальные катаклизмы. Но ему не дают.

Станиславский считал «Самоубийцу» значительнейшим произведением эпохи, лично писал Сталину с просьбой разрешить Художественному театру постановку. Разрешение он получил, но работа не была доведена до премьеры, в это время Эрдмана арестовали и отправили в ссылку. Рощин превращает едкую сатиру на историческое время в мистический триллер, почти что экзистенциальный ужастик про смерь при жизни. В спектакле много гоголевской чертовщины и отсылок к эстетике черно-белых фильмов Хичкока.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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