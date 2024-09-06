«Самоубийца»: смертельный номер

Николай Рощин – режиссер, обладающий собственным почерком, его спектаклям свойственны мрачная энергетика, злободневность высказывания и внешний эстетизм. «Самоубийца» в этом смысле показательный спектакль. Бьющая под дых актуальность эрдмановской сатиры сбивает с ног. История о безработном Семене Подсекальникове, от бессилия задумавшем суицид, из которого все вокруг мечтают извлечь пользу («Нам нужны идеологические покойники!»), – это не простая комедия. Сквозь нее просвечивает трагедия маленького человека, доведенного до отчаяния. Он страстно хочет жить, не вникая в политические и социальные катаклизмы. Но ему не дают.