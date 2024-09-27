Верните управление ДКП с помощью демонстрации броши!

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Почему самый плохой порядок лучше хаоса
Михаил Делягин , депутат Госдумы («Справедливая Россия»), д. э. н.

Худший грех экономической политики – непредсказуемость. Практика показывает, что предприниматели могут приспособиться практически ко всему, практически к любым условиям – кроме неизвестности. Поэтому к экономике вполне относится классическая милицейская поговорка «самый плохой порядок лучше самого хорошего хаоса».

Стоит вспомнить, что нынешний экономический кризис начался в январе 2014 г. усилением бегства капиталов из страны, снижением фондового рынка и обесценением рубля при $105 за баррель нефти и Януковиче в Киеве. Причиной ухудшения ситуации стал всего лишь публичный отказ руководства Банка России от исполнения своей единственной конституционной обязанности – обеспечения стабильности рубля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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