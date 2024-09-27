Верните управление ДКП с помощью демонстрации броши!Почему самый плохой порядок лучше хаоса
Худший грех экономической политики – непредсказуемость. Практика показывает, что предприниматели могут приспособиться практически ко всему, практически к любым условиям – кроме неизвестности. Поэтому к экономике вполне относится классическая милицейская поговорка «самый плохой порядок лучше самого хорошего хаоса».
Стоит вспомнить, что нынешний экономический кризис начался в январе 2014 г. усилением бегства капиталов из страны, снижением фондового рынка и обесценением рубля при $105 за баррель нефти и Януковиче в Киеве. Причиной ухудшения ситуации стал всего лишь публичный отказ руководства Банка России от исполнения своей единственной конституционной обязанности – обеспечения стабильности рубля.
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