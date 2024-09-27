Верните управление ДКП с помощью демонстрации броши!

Стоит вспомнить, что нынешний экономический кризис начался в январе 2014 г. усилением бегства капиталов из страны, снижением фондового рынка и обесценением рубля при $105 за баррель нефти и Януковиче в Киеве. Причиной ухудшения ситуации стал всего лишь публичный отказ руководства Банка России от исполнения своей единственной конституционной обязанности – обеспечения стабильности рубля.