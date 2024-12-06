«Чайка»: все и сразу

Все дело в отсутствии ясного режиссерского замысла и неоднозначности решения актерских ролей. Аркадина – Кристина Бабушкина, доктор Дорн – Игорь Верник, Шамраев – артист маленького роста Вано Миранян, Тригорин – звезда МТЮЗа и российских сериалов Андрей Максимов. Индивидуальные достижения артистов никто не умаляет, но ансамбль не складывается. Магнетизма между парами антагонистов Аркадина – Заречная, Тригорин – Треплев тоже не возникает. Каждый играет про что понимает. Аркадина – простую русскую бабу, усыновившую молодого любовника и забывшую про великовозрастного сына, потому что «мешает». Такая и Машу веником в парной поколотить с громкими стонами может, и кинуться к ни в чем не повинным зрителям с трагическими вскриками: «Караул, обижают!» Тригорина она держит на коротком поводке, и, когда тот пытается вырваться и уйти к Нине, наносит страшные удары ему по голове. Выбивает все лишнее.