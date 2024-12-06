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«Чайка»: все и сразу

Константин Хабенский дебютировал в качестве театрального режиссера
Наталья Витвицкая , критик

В МХТ им. А. П. Чехова – громкая премьера. Художественный руководитель Константин Хабенский дебютировал как театральный режиссер спектаклем «Чайка». Чеховская пьеса для этой сцены особенная, с нее началась настоящая слава театра. О новом спектакле тоже много говорят, но, увы, со знаком минус.

Все дело в отсутствии ясного режиссерского замысла и неоднозначности решения актерских ролей. Аркадина – Кристина Бабушкина, доктор Дорн – Игорь Верник, Шамраев – артист маленького роста Вано Миранян, Тригорин – звезда МТЮЗа и российских сериалов Андрей Максимов. Индивидуальные достижения артистов никто не умаляет, но ансамбль не складывается. Магнетизма между парами антагонистов Аркадина – Заречная, Тригорин – Треплев тоже не возникает. Каждый играет про что понимает. Аркадина – простую русскую бабу, усыновившую молодого любовника и забывшую про великовозрастного сына, потому что «мешает». Такая и Машу веником в парной поколотить с громкими стонами может, и кинуться к ни в чем не повинным зрителям с трагическими вскриками: «Караул, обижают!» Тригорина она держит на коротком поводке, и, когда тот пытается вырваться и уйти к Нине, наносит страшные удары ему по голове. Выбивает все лишнее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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