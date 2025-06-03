После праздников: депутаты приняли правила переизбрания себя и локализации такси

После праздников: депутаты приняли правила переизбрания себя и локализации таксиЧем занималась Госдума в мае
Депутаты Госдумы после месячного перерыва возобновили работу. Было проведено семь пленарных заседаний, на которых принято 44 новых федеральных закона и отклонено 20 инициатив. Такой расклад нехарактерен для работы парламента – обычно количество отклоняемых инициатив превышает число одобряемых. В этом месяце депутаты успели усовершенствовать избирательное законодательство, начать корректировать бюджет, а также неожиданно внести законопроект о запрете затирания крестов на изображениях. Такой прецедент усмотрели в социальных сетях Кремля.
Непрерывность законотворческого процесса в период весенних каникул (комитеты и совет Госдумы продолжали генерировать повестку даже во время официального отпуска) привела к тому, что значительное количество проектов было подготовлено к рассмотрению во втором, основном чтении. Оппозиционные фракции, в свою очередь, не стали настаивать, чтобы их инициативы, обреченные на отклонение голосами парламентского большинства, рассматривались полноценно, а не в режиме «если время останется». Из-за экономии времени депутат Ярослав Нилов даже установил своеобразный рекорд – он сумел 26 мая доложить с трибуны законопроект, рассматриваемый в третьем чтении, всего за 5 (!) секунд.
Планирование майских заседаний отметилось рядом организационных нюансов. Дважды депутатам пришлось работать сверхурочно – вместо четырех часов шесть часов подряд. В условиях московской жары задача оказалась не из легких. Особенно если учесть тот факт, что у депутатов Госдумы, проживающих в служебных квартирах в доме на Улофа Пальме, власти Москвы планово отключили горячую воду. Взамен депутатам за тяжелые условия труда было предоставлено два дополнительных «выходных» в результате отмены заседаний по четвергам. Нестабильность планирования командировок и плотность графика – отличительная черта этого созыва.
В связи с этим символичным стало решение волгоградского депутата Олега Савченко добровольно (в последнее время это нужно подчеркивать) сложить мандат. Парламентарию, по официальной версии, стало невозможно совмещать курирование своего нового логистического проекта с деятельностью на Охотном ряду, – «слишком много времени уходит на командировки», как писали «Ведомости».
Этот кейс наводит на мысль – а можно ли было создать условия, при которых успешный промышленник мог бы приносить пользу в Госдуме и одновременно решать стратегические экономические задачи? Видимо, нет. Пришлось выбрать что-то одно. И выбор оказался очевиден. Но Савченко уже пропускал один созыв, после чего снова избирался депутатом. Пикантность еще в том, что по новой нарезке, подготовленной ЦИК России и утвержденной Госдумой, его избирательный округ был упразднен.
Еще одна потеря Госдумы в мае – в возрасте 73 лет скончался депутат-одномандатник Павел Качкаев, бывший многолетний мэр Уфы и первый зампред комитета по строительству и ЖКХ. Он долгие годы занимался проблематикой водоснабжения и водоотведения. И один из важных законопроектов пропал вместе со смертью автора, поскольку депутаты остальные отозвали свои подписи, и в такой ситуации инициатива по регламенту снимается с рассмотрения.
Принятый в мае закон об уточнении правил проведения выборов в Госдуму содержал в себе норму об отмене довыборов. Не будут назначены в единый день голосования этой осенью дополнительные выборы депутатов Госдумы в семи избирательных округах в Краснодарском и Алтайском крае, Рязанской, Кемеровской, Самарской, Магаданской областях и, теперь, Республике Башкортостан.
Без своего представителя до осени следующего года останутся примерно 3,2 млн избирателей. Ранее по разным основаниям лишились мандатов депутаты-одномандатники восьмого созыва Дмитрий Хубезов, Александр Прокопьев – вошли в управленческую команду Андрея Турчака в Республику Алтай, Евгений Первышов, Александр Хинштейн – были назначены врио губернаторов, Антон Басанский, Дмитрий Исламов – стали статс-секретарями министерств и, наконец, Качкаев.
Не прекращаются ротации во фракции ЛДПР. После назначения Евгения Маркова замминистра экологии в нижнюю палату вернулся тюменский предприниматель Владимир Сысоев. Вместо лишенного мандата Юрия Напсо депутатом стал активист Дмитрий Новиков, который вошел в этом месяце в комитет по госстроительству и законодательству, где Напсо был первым зампредседателя комитета. Правда, по фракционной квоте этот пост Новиков не занял.
Кстати, в этом месяце комитет, который возглавляет Павел Крашенинников, отметился чрезвычайно информационной открытостью. На официальном сайте был выложен в публичный доступ отчет Счетной палаты о состоянии информатизации судебной системы в Российской Федерации. Из него, например, стало известно, что на одного мирового судью приходится 485 дел в месяц, на районного судью – 54 дела, на областного судью 29 дел, на арбитражного судью – 134 дела в месяц.
Вместе с тем в опорном комитете не торопились размещать в думской информационной базе таблицу поправок к законопроекту о совершенствовании избирательного законодательства. В итоге депутаты смогли увидеть поправки всего лишь за сутки до рассмотрения во втором чтении. Но на результатах голосования это не особо отразилось – за проголосовал 321, против – 54, воздержались – 25 депутатов.
С таким же счетом на табло (321 – за) был принят, пожалуй, наиболее резонансный проект месяца – о локализации такси. Инициатива рассматривалась полтора года и, несмотря на активное сопротивление участников рынка, была поддержана. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что шумиха возникла во многом из-за несогласованности действий двух профильных комитетов (по транспорту и промышленности), а также потому, что проект был внесен не правительством, а двумя депутатами.
А наиболее громким политическим высказыванием можно считать заявлением вице-спикера Госдумы Петра Толстого, что изменения в Конституции 2020 г. были не последними и будут новые, «более существенные», сделанное им на Петербургском международном юридическом форуме. Тогда же он сделал не менее революционное заявление, которое почему-то осталось незамеченным, а именно: «Парламент – работодатель правительства». Впрочем, решающее слово в этом вопросе скажет не он.