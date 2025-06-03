После праздников: депутаты приняли правила переизбрания себя и локализации такси

Непрерывность законотворческого процесса в период весенних каникул (комитеты и совет Госдумы продолжали генерировать повестку даже во время официального отпуска) привела к тому, что значительное количество проектов было подготовлено к рассмотрению во втором, основном чтении. Оппозиционные фракции, в свою очередь, не стали настаивать, чтобы их инициативы, обреченные на отклонение голосами парламентского большинства, рассматривались полноценно, а не в режиме «если время останется». Из-за экономии времени депутат Ярослав Нилов даже установил своеобразный рекорд – он сумел 26 мая доложить с трибуны законопроект, рассматриваемый в третьем чтении, всего за 5 (!) секунд.