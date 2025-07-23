К чему привела «гонка спортивных вооружений» после Олимпиады-80

К чему привела «гонка спортивных вооружений» после Олимпиады-80В СССР официально появился самый американский вид спорта
XXII Олимпийские игры – это не только мишка, архитектурная реновация Москвы, длинные смены в летних лагерях и Спасская башня в виде беговых дорожек. Это была настоящая «гонка спортивных вооружений».
Первые Игры, проходившие в социалистической стране, бойкотировались не впервые. На новом витке холодной войны право на проведение Олимпиады-76, за которые боролись Москва и Лос-Анджелес, Международный олимпийский комитет (МОК) отдал «внеблоковому» Монреалю, однако избежать скандала тогда все равно не удалось: 26 африканских стран не поехали на соревнования из-за участия Новой Зеландии, нарушившей изоляцию режима апартеида в ЮАР. Бойкотировал соревнования и Тайвань, поскольку Канада не признавала власти острова.
Маятник политических протестов качался с амплитудой, достойной олимпийца. Через четыре года реакцией на ввод советских войск в Афганистан стал бойкот Игр в Москве спортсменами из 65 государств, выступление 14 команд под флагом МОК и даже проведение альтернативных игр в Филадельфии.
Зеркальный ответ соцлагеря последовал во время Олимпиады в Лос-Анджелесе, на фоне которых прошла серия международных соревнований «Дружба-84». Московские Игры показали: ставки растут, и единственная возможность выйти победителем, – пойти ва-банк.
13 октября 1986 г. МОК заложил фундамент для нового трека политического забега сверхдержав, поддержав рекомендацию Исполнительного комитета включить бейсбол – неотъемлемую часть американского культурного кода – в программу Игр-92, проходивших в Барселоне. Как демонстрационный вид он собрал в Лос-Анджелесе 350 000 болельщиков. Значит, бейсбол совершенно точно должен был стать очередной демонстрацией силы со стороны Советского Союза. Обыграть американцев на их поле? Звучит амбициозно!
Оглядываясь назад, задумка кажется фантастической. Несмотря на сжатые сроки, руководство страны взялось за подготовку советского бейсболиста основательно. Ставка делалась не на взращивание, а на переквалификацию спортсменов. По всей стране на базе студенческих спортклубов стали появляться бейсбольные команды. Точный и мощный питчерский бросок осваивали гандболисты и копьеметатели, скоростной бег по базам – легкоатлеты. Одним из тех, кто впервые попробовал себя в новом виде спорта, тогда стал и президент Федерации бейсбола и софтбола России Дмитрий Киселев: тренер перехватил его по пути на боксерский спарринг.
В августе 1987 г. была образована Федерация бейсбола, софтбола и русской лапты СССР. К тому моменту прошли уже четыре всесоюзных турнира – в Киеве, Ташкенте, Ленинграде и Москве. Ранее в апреле состоялась и первая в истории советского бейсбола официальная международная товарищеская встреча: хозяева стадиона Японского университета спортивных наук в Токио встретились с хабаровской командой «СКИФ». Дальневосточники предсказуемо уступили нокаутом в 40 ранов.
Следом состоялся первый международный матч сборной СССР по бейсболу – со сборной Никарагуа. После поражения тренер Александр Ардатов заключил: «Думаю, что мы сможем победить американцев примерно через 10 лет, а может быть и раньше». Реванш советская сборная взяла через месяц, но над другим соперником – сборной Чехословакии. 26 сентября на стадионе «Локомотив» в Тбилиси, несмотря на фору в развитии этого вида спорта в 15 лет, советские бейсболисты одержали свою первую громкую победу, переиграв оппонентов со счетом 5:4.
Первая встреча с ключевым соперником – американской командой – произошла 1 июня 1988 г. Тогда на столичном стадионе АЗЛК сразились студенты МХТИ им. Д.И. Менделеева и Университета Дж. Хопкинса. Игра завершилась со счетом 15:2 в пользу янки. Через год, 6 июня 1989 г., стартовал первый Чемпионат СССР по бейсболу. Игры группового этапа прошли в Симферополе, Ленинграде, Тирасполе, а матч открытия между киевским «Бытовиком» и вильнюсским «Жальгирисом» – в Красноярске. Всего же участниками дебютных советских соревнований стали 26 команд. Чемпионат выступил площадкой отбора в первый состав сборной СССР.
Ее дебютом в официальных соревнованиях стал бейсбольный турнир в рамках II Игр доброй воли,, собравших в Сиэтле восемь сборных команд и выступавших своего рода альтернативной Олимпийским играм во времена бойкотов. Там 26 июля 1990 г. состоялся первый матч со сборной США. По итогу пяти проведенных игр советские бейсболисты уступили всем соперникам и заняли последнее место.
Наконец, долгожданный бейсбольный турнир в рамках XXV Олимпийских игр в Испании стартовал 26 июля 1992 г. В соревнованиях приняли участие восемь сборных команд. Чемпионом стала самая титулованная сборная мира – Куба, за ней расположились Тайвань и Япония. Сборная СССР олимпийскую квалификацию, к сожалению, не прошла.
С московской Олимпиады прошло уже 45 лет. Стадион в Барселоне не дождался советскую команду и ныне пустует, а мировой бейсбольный рейтинг уже много лет возглавляет Япония. Но российский бейсбол продолжает традиции, заложенные после Игр-80: в 2001 г. сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы в Германии, а 2020 г. – бронзовым призером первого в истории чемпионата Европы по бейсболу-5 в Вильнюсе. За почти 40-летнюю историю юношеские и юниорские сборные привезли домой десятки комплектов медалей европейских соревнований.
В августе 2021 г. Москва принимала студенческую сборную США на Играх доброй воли, и мужская сборная России наконец одолела американцев – в четырех матчах из четырех. Пусть и с запозданием, но предсказание советского тренера Ардатова сбылось.