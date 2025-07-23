К чему привела «гонка спортивных вооружений» после Олимпиады-80

Оглядываясь назад, задумка кажется фантастической. Несмотря на сжатые сроки, руководство страны взялось за подготовку советского бейсболиста основательно. Ставка делалась не на взращивание, а на переквалификацию спортсменов. По всей стране на базе студенческих спортклубов стали появляться бейсбольные команды. Точный и мощный питчерский бросок осваивали гандболисты и копьеметатели, скоростной бег по базам – легкоатлеты. Одним из тех, кто впервые попробовал себя в новом виде спорта, тогда стал и президент Федерации бейсбола и софтбола России Дмитрий Киселев: тренер перехватил его по пути на боксерский спарринг.