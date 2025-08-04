Будущее откуда не ждали

А вот итоги проведенного 10 лет назад опроса Всемирного экономического форума (ВЭФ) сегодня вызывают лишь ироническую улыбку. Тогда 91,2% респондентов, опрошенных ВЭФом, были уверены, что к 2025 г. 10% людей в мире будут носить одежду, подключенную к сети интернет. Вы уже ставите на подзарядку рядом с мобильником пиджак и брюки? Более 90% участников опроса верили, что в 2025 г. 90% людей будут иметь возможность неограниченного бесплатного хранения данных. Хорошо бы, да вот только одна известная компания ежемесячно выставляет мне счет за облачное хранилище. В длинном списке еще много манящих, но так и не сбывшихся предсказаний. Почему так произошло?