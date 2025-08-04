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Будущее откуда не ждали

Может ли нефтегаз стать движущей силой внедрения искусственного интеллекта
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Стремление заглянуть в будущее – неотъемлемая часть человеческой натуры. Научно-технический прогресс (НТП) стал важным стимулом для развития футурологии, но, увы, не добавил точности предсказаниям. Более того, некоторые предвидения, сделанные 100 и более лет назад, оказываются точнее, чем совсем недавние прогнозы. К примеру, Герберт Уэллс еще в начале XX в. писал, что автомобили станут элементом нашей повседневной жизни, а также более-менее точно описал «думающие машины». Свои «попадания» были и у других писателей, мыслителей и ученых.

А вот итоги проведенного 10 лет назад опроса Всемирного экономического форума (ВЭФ) сегодня вызывают лишь ироническую улыбку. Тогда 91,2% респондентов, опрошенных ВЭФом, были уверены, что к 2025 г. 10% людей в мире будут носить одежду, подключенную к сети интернет. Вы уже ставите на подзарядку рядом с мобильником пиджак и брюки? Более 90% участников опроса верили, что в 2025 г. 90% людей будут иметь возможность неограниченного бесплатного хранения данных. Хорошо бы, да вот только одна известная компания ежемесячно выставляет мне счет за облачное хранилище. В длинном списке еще много манящих, но так и не сбывшихся предсказаний. Почему так произошло?

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