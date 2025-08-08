«Сообщение»: от советских парадов до экспериментов с ИИ

«Сообщение»: от советских парадов до экспериментов с ИИДругая история российской фотографии на выставке в фонде Ruarts
По замыслу куратора Дарьи Панайотти, выставка «Сообщение», объединившая работы более 40 фотохудожников из России, не претендует на хронологическую или сюжетную всеохватность. Вместо этого проект пытается представить фотографию как искусство, благодаря которому мы лучше понимаем себя и осознаем свое место в обществе. Как своеобразный язык общения, помогающий нам нащупывать грань между «своим» и «чужим». Этими обстоятельствами и объясняется подзаголовок проекта: «Другая история российской фотографии».
Выставка, занявшая три этажа фонда Ruarts, обнажает свои главные экспозиционные приемы с самого начала. Главный из них – это свободное, а местами откровенно ироничное отношение к хронологии. По идее проект про историю фотографии, пусть и другую, должен начинаться со снимков, сделанных во второй половине XIX в. Так и кажется при входе на выставку, когда видишь совсем небольшие и местами сильно выцветшие изображения. Но если к ним присмотреться внимательнее, то становится ясно, что все они сотканы из фрагментов разрозненных фотографий: в силуэтах фигур проступают образы других людей или просвечивают надписи, сделанные на обороте снимков. Это проект Валентина Сидоренко «Корни сердца вместе растут» (2018 г.). Работая с собственным семейным фотоархивом, автор буквально выстраивает поколенческие связи с помощью цифрового монтажа.