«Сообщение»: от советских парадов до экспериментов с ИИ

Выставка, занявшая три этажа фонда Ruarts, обнажает свои главные экспозиционные приемы с самого начала. Главный из них – это свободное, а местами откровенно ироничное отношение к хронологии. По идее проект про историю фотографии, пусть и другую, должен начинаться со снимков, сделанных во второй половине XIX в. Так и кажется при входе на выставку, когда видишь совсем небольшие и местами сильно выцветшие изображения. Но если к ним присмотреться внимательнее, то становится ясно, что все они сотканы из фрагментов разрозненных фотографий: в силуэтах фигур проступают образы других людей или просвечивают надписи, сделанные на обороте снимков. Это проект Валентина Сидоренко «Корни сердца вместе растут» (2018 г.). Работая с собственным семейным фотоархивом, автор буквально выстраивает поколенческие связи с помощью цифрового монтажа.