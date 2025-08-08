Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

«Сообщение»: от советских парадов до экспериментов с ИИ

Другая история российской фотографии на выставке в фонде Ruarts
Александр Быковский , арт-журналист

По замыслу куратора Дарьи Панайотти, выставка «Сообщение», объединившая работы более 40 фотохудожников из России, не претендует на хронологическую или сюжетную всеохватность. Вместо этого проект пытается представить фотографию как искусство, благодаря которому мы лучше понимаем себя и осознаем свое место в обществе. Как своеобразный язык общения, помогающий нам нащупывать грань между «своим» и «чужим». Этими обстоятельствами и объясняется подзаголовок проекта: «Другая история российской фотографии».

Выставка, занявшая три этажа фонда Ruarts, обнажает свои главные экспозиционные приемы с самого начала. Главный из них – это свободное, а местами откровенно ироничное отношение к хронологии. По идее проект про историю фотографии, пусть и другую, должен начинаться со снимков, сделанных во второй половине XIX в. Так и кажется при входе на выставку, когда видишь совсем небольшие и местами сильно выцветшие изображения. Но если к ним присмотреться внимательнее, то становится ясно, что все они сотканы из фрагментов разрозненных фотографий: в силуэтах фигур проступают образы других людей или просвечивают надписи, сделанные на обороте снимков. Это проект Валентина Сидоренко «Корни сердца вместе растут» (2018 г.). Работая с собственным семейным фотоархивом, автор буквально выстраивает поколенческие связи с помощью цифрового монтажа.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных