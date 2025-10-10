«Идеальный самодержец»: роскошь и аскеза Николая I

Николай I был девятым ребенком и третьим сыном императора Павла I и его супруги Марии Федоровны. Его не готовили к правлению, поскольку наследником считался старший сын – Александр. Николай был относительно свободен в выборе занятий: он увлекался живописью, обучался на военного инженера и видел себя исключительно на воинской службе. Но из-за отсутствия у Александра I сыновей и после того, как от престола отрекся второй по старшинству брат – Константин, права наследования неожиданно перешли к Николаю. Эту новость Николай и его супруга Александра Федоровна (до замужества немецкая принцесса) встретили без энтузиазма и даже с ужасом – их тихой безмятежной семейной жизни пришел конец.