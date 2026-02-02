Ускоренные отчеты

В январе депутаты провели шесть заседаний, на которых в третьем чтении было принято всего шесть федеральных законов. Еще семь президентских инициатив в сфере международных отношений были одобрены депутатами в первом чтении и в целом. Повестка заседаний была забита в основном первыми чтениями правительственных законопроектов (всего 38), а также отклонением 69 проектов – в основном авторства депутатов ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей». Пока в зале шел интенсивный процесс расчистки завалов, депутаты оппозиционных фракций успели внести в Госдуму 54 новых законопроекта.