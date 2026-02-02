Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Ускоренные отчеты

Какими планами запомнился первый месяц последней сессии VIII созыва
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

В январе депутаты провели шесть заседаний, на которых в третьем чтении было принято всего шесть федеральных законов. Еще семь президентских инициатив в сфере международных отношений были одобрены депутатами в первом чтении и в целом. Повестка заседаний была забита в основном первыми чтениями правительственных законопроектов (всего 38), а также отклонением 69 проектов – в основном авторства депутатов ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей». Пока в зале шел интенсивный процесс расчистки завалов, депутаты оппозиционных фракций успели внести в Госдуму 54 новых законопроекта.

Ключевая интрига месяца развернулась вокруг подготовки к ежегодным форматам парламентского контроля – заслушиванию докладов председателя правительства, главы Центрального банка РФ, уполномоченного по правам человека и задаванию им каверзных вопросов. Довольно быстро выяснилось, что отчеты в этом году пройдут раньше обычного.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её