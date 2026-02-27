Выбор в пользу стабильности

Сегодня мы видим, что жесткая ДКП пока сохраняется. Банк России будет снижать ставку только тогда, когда убедится, что инфляционные ожидания стабильно снижаются. Более решительные шаги вероятны во втором полугодии. Но уже сейчас потребительский спрос исчерпывает свой потенциал. Население на фоне высоких ставок стремительно переходит в режим сбережения. Люди меньше берут кредиты и больше откладывают. Это хорошо для борьбы с инфляцией, но плохо для роста, потому что потребление – основной драйвер последних лет.