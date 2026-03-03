Подсчет соболезнований

Подсчет соболезнованийКто выразил скорбь по поводу убийства аятоллы Хаменеи
Гибель в результате израильского удара по американской наводке верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и многих членов его семьи стала беспрецедентным событием и, естественно, вызвала резонанс во всем мире. Реакция на это событие весьма поучительна.
Разумеется, со стороны США и их союзников ни о каком сочувствии речь идти не могла. Не было его и со стороны соседей Ирана по южной части Персидского залива – их связывают непростые отношения, и уже в субботу Иран начал ответные удары по объектам на их территории.
Россия – сосед по Каспию и стратегический партнер Ирана – осудила нападение США и Израиля, а Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с убийством Хаменеи. Соболезнования выразил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, хотя и воздержался от осуждения Израиля и США. Выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана и премьер Армении Никол Пашинян. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за дипломатическое решение проблемы, фактически осудил Израиль и тоже выразил соболезнования по поводу гибели Хаменеи.
Министр иностранных дел Ирака Фуад Мухаммед Хусейн в телефонном разговоре с иранским коллегой выразил соболезнования народу и правительству Ирана «по поводу мученической смерти аятоллы Хаменеи от рук США и сионистского режима». В стране даже был объявлен трехдневный траур. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования в связи с гибелью лидера соседнего государства и выразил обеспокоенность нарушением международного права. Из всех соседей Ирана, не считая южных, соболезнований не выразила лишь нейтральная Туркмения, ограничившись выражением обеспокоенности происходящим на Ближнем Востоке и не назвав каких-либо государств.
В отличие от войны в июне 2025 г. ШОС, членом которой является Иран, сейчас выпустила общее заявление лишь на третий день (и «озабоченность» теперь сменила «осуждение»). Возможно, это связано с позицией Индии, которая также ограничилась выражением обеспокоенности в связи с ударами Ирана по ОАЭ.
Наконец, Китай – главный в отличие от России экономический партнер Ирана – в лице министра иностранных дел Ван И заявил, что поддерживает Иран в защите его «суверенитета, безопасности, территориальной целостности и национального достоинства». Со стороны лидера КНР Си Цзиньпина заявлений не было.