Подсчет соболезнований

1 / 14

Глава парламентской фракции движения «Хезболла» Мухаммед Раад (на фото) убит в результате массированного авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по южным пригородам Бейрута, сообщил телеканал Al Hadath. Его гибель подтвердил президент Ливана Жозеф Аун. Позже Израиль заявил о ликвидации в Бейруте главы разведывательного штаба шиитской организации Хусейна Макледа. 2 марта ЦАХАЛ атаковала объекты «Хезболлы» в ответ на запуски ракет по территории страны. Ранее там сообщили об уничтожении всего высшего военно-политического руководства Ирана и его союзников в регионе. Кто был убит в ходе операции – в галерее «Ведомостей». / EPA / TASS