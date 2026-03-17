Бенефициар войныГлобальные эффекты конфликта в Персидском заливе
В основе многих текущих событий, в том числе на рынке нефти и газа, лежит борьба США против Китая или ее отголоски. Ослабить Китай напрямую для США сложно. Чтобы удержать свою конкурентную нишу, США стали стремиться последовательно разорять партнеров Китая, выбрав самое слабое звено в мировой конкуренции. Отсюда все более и более агрессивные действия США.
Первой жертвой США стал их главный военно-политический союзник – быстро расширившийся географически, переполненный беженцами, стареющий ЕС. Заявленная цель США – обеспечить свое глобальное энергетическое и сохранить экономическое доминирование. Для этого нужно было разорвать связь Европы с Россией, не допустить, чтобы природные, финансовые, технологические, интеллектуальные ресурсы России и Европы, в первую очередь России и Германии, «объединились в непобедимую для США комбинацию». Эту задачу США успешно решили, расчистив рынок Европы для своего СПГ, в том числе путем развязывания войны НАТО с Россией на Украине.