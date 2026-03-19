На высоте и без страховки

Хотя авиация считается одной из самых застрахованных отраслей мировой экономики, ключевые финансовые потери авиакомпаний во время военных конфликтов обычно не покрываются страховкой. Повреждение самолетов, ответственность перед пассажирами или ущерб инфраструктуре можно застраховать. Но основные убытки отрасли – отмененные рейсы, простой флота и падение пассажиропотока – почти всегда остаются за пределами страховых полисов. Эта уязвимость особенно ярко проявилась во время нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке.