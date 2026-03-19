«Картины дружеских связей»: вечность и еще один день

«Картины дружеских связей»: вечность и еще один деньВ прокате черно-белое драмеди об одном дне из жизни тридцатилетних
Десять лет и целую вечность тому назад они вместе учились в ГИТИСе, а теперь маются, кто как может. Маша (Мария Карпова – «Игры»), нервно поглядывая на телефон, ждет ветеринара, который должен приехать и усыпить ее больного кота. Таня (режиссер картины Соня Райзман, снимавшаяся в «Гуляй, Вася!» и «Призраке») безуспешно пробуется на главную роль в попсовой экранизации пушкинской «Сказки о мертвой царевне». Данила (Игорь Царегородцев – «Пара из будущего»), мучительно подбирая формулировки, шлет голосовые сообщения продюсеру, пытаясь отстоять право на авторский монтаж своего фильма. Рустам (Руслан Братов – Лаша из «Детей перемен» и постановщик фильма «Экспресс») сочиняет сценарий для киноверсии «Чиполлино» в надежде, что потенциальным деньгодателям понравится, если заменить в сюжете политику на любовь.
Вечно взмыленный Илья (Искандер Шайхутдинов – «Под неласковым небом») вкалывает курьером, а потом мчится в театр и выбегает на сцену, едва успев напялить пышный султанский костюм. Неприкаянный Гоша (Гоша Токаев – «Счастлив, когда ты нет»), напротив, – полдня дрыхнет и, кажется, никогда никуда не торопится. Вечером все они встретятся на прощальной вечеринке Саши (Александр Паль – «Верность») – самого вроде бы успешного из них (его даже узнают на улице): завтра утром он улетает за границу, и скорее всего – навсегда.