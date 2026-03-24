Семья в центре экономики

Семья в центре экономикиКак бизнес инвестирует в будущее
В России наблюдается уникальная ситуация. С одной стороны, в послании Федеральному собранию от 29 февраля 2024 г. президент назвал семейноцентричность фундаментом национального развития и ключевым принципом реализации всех национальных проектов. С другой стороны, ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса стимулировал переход компаний на рельсы семейноцентричности, не только в части корпоративной демографической политики, но и в плане структурной перестройки всего предприятия – от работы с кадрами до рекламных кампаний. Как результат, формируется системное явление – семейноцентричный бизнес.
Семейноцентричный подход в корпоративном управлении предполагает, что бизнес признает семью как базовую экономическую и социальную единицу, вокруг интересов которой выстраивается ценностное предложение организации. Благополучие семейной системы рассматривается как необходимое условие экономической результативности. Это превращает социальные инвестиции в стратегический инструмент управления рисками и повышения конкурентоспособности.