Семья в центре экономики

В России наблюдается уникальная ситуация. С одной стороны, в послании Федеральному собранию от 29 февраля 2024 г. президент назвал семейноцентричность фундаментом национального развития и ключевым принципом реализации всех национальных проектов. С другой стороны, ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса стимулировал переход компаний на рельсы семейноцентричности, не только в части корпоративной демографической политики, но и в плане структурной перестройки всего предприятия – от работы с кадрами до рекламных кампаний. Как результат, формируется системное явление – семейноцентричный бизнес.