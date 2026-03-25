В камеру смотрит мир

Точечное наличие зарубежных решений в российских системах видеонаблюдения, в том числе платформы BriefCam, интегрированной с VMS-системой (системой управления видео) XProtect от датского вендора Milestone, вновь привлекло внимание к теме угроз безопасности в отрасли. Эти решения применялись в России с начала 2010-х гг. на объектах коммерческого и государственного сектора –в частности, в IT-инфраструктуре научных учреждений, а также в крупных торгово-офисных комплексах. На отдельных объектах могут сохраняться ранее внедренные иностранные решения, особенно если речь идет о инфраструктуре, созданной до 2022 г. Но зарубежные платформы, хоть и присутствовали в России, внедрялись точечно и не являлись массовым стандартом отрасли.