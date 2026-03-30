Закон сохранения связи

Первый весенний месяц в Госдуме сопровождался сбоями работы мобильного интернета и сотовой связи в центре Москвы. Депутаты негодовали. Некоторые помощники, наоборот, были рады: «Начальник меньше дергает». Председатель комитета по информационным технологиям Сергей Боярский посоветовал в интервью всем привыкать к «новой нормальности» и действовать «по старинке»: иметь при себе запас наличных и пользоваться проводной связью.