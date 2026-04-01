В центре «идеального шторма»

Прежде всего стоит напомнить, что нефтянка остается главной мишенью западных санкций. Широко распиаренное снятие Вашингтоном ограничений по отношению к российскому сырью, уже погруженному на танкеры, носит ограниченный и временный характер и сути дела никак не меняет. Никуда не делись ни эмбарго на поставки нефти в Европу, ни потолок цен, ни черные списки танкеров, которые транспортируют углеводороды из портов РФ и постоянно рискуют стать объектом пиратских, по сути, атак со стороны тех же США и европейских государств. А значит, сохраняются максимальные риски и связанные с ними затраты на фрахт танкеров и страхование грузов. И нынешняя эскалация в Персидском заливе толкает вверх ставки фрахта для всех без исключения судов во всем мире, что, в свою очередь, приводит к еще большему росту затрат на перевозку российского сырья.