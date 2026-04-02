От дилера к заводу

От дилера к заводуКуда смещается конкуренция между китайскими автокомпаниями
В экономической теории Адама Смита есть понятие «первоначальное накопление капитала». Маркс представлял этот процесс как создание условий для капиталистического производства. В 2022 г. российский авторынок в определенном смысле обнулился – с него ушли все привычные потребителю автоконцерны, кроме национальных и китайских. Почти как в теории Маркса: по ней фактором накопления является зачистка конкурентов меньшего звена.
В нашем случае конкуренты были крупными, но зачистили себя сами. Дальше рынку нужно было пройти стадию первоначального накопления объема. Спрос на машины был, государство разрешило ввозить технику без согласия правообладателя (параллельный импорт) – и на рынок хлынул поток автомобилей из КНР. В 2023 г. рынок вырос в 1,7 раза на сверхнизкой базе до 1,06 млн новых легковых авто, в 2024 г. прибавил еще 48% до 1,57 млн шт. (данные «Автостата»). Параллельно правительство решало задачи по загрузке покинутых иностранцами производственных площадок и помощи национальным концернам. Защищать новых и оставшихся в живых производителей были призваны долгосрочная программа индексации утильсбора, более лояльная шкала набора баллов за локализацию для его компенсации и постепенное перекрытие параллельного импорта.
Власти едва ли ожидали, что китайские импортеры завезут в преддверии крупного повышения утильсбора в конце 2024 г. от 500 000 до 800 000 легковых авто. Усилия дилеров на протяжении 2025 г. были направлены на то, чтобы эти стоки распродать. С учетом давления китайцев в части закупки дилерами машин нового модельного года конкуренция в авторитейле оказалась нешуточной.
Правда, ни это, ни ожидание ужесточения правил утильсбора рынку в прошлом году не помогли – продажи снизились на 16% до 1,33 млн единиц после двух лет роста. Изменилась и марочная структура рынка. По итогам февраля условно российский Tenet полностью заменил китайский Chery, Changan выбыл из топ-5, показав самое сильное падение в десятке лидеров продаж (-52%). Суббренды Chery – Omoda, Jaecoo и Exeed – вылетели из этого списка. При этом Changan, будучи некогда четвертым после «большой китайской тройки» (Haval, Chery и Geely) по популярности брендом из КНР, лишь недавно обзавелся производственным партнером в России – им стал калининградский «Автотор». Omoda находится в процессе переезда с того же «Автотора» на бывшую площадку GM в Санкт-Петербурге, которая теперь принадлежит АГР, а Jaecoo только начинают собирать там же.
Отраслевые эксперты отмечают смещение конкуренции из продажи транспортных средств в их производство. Этому способствовали как последовательная индексация и ужесточение правил взимания утильсбора, так и закрытие лазеек, связанных с возможностью ввоза машин по параллельному импорту. Уже сейчас в лидерах продаж помимо «АвтоВАЗа» наиболее локализованные массовые китайские бренды. Вопрос, кто из оставшихся поборется баллами за потребителя, пока открыт.