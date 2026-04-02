От дилера к заводу

Правда, ни это, ни ожидание ужесточения правил утильсбора рынку в прошлом году не помогли – продажи снизились на 16% до 1,33 млн единиц после двух лет роста. Изменилась и марочная структура рынка. По итогам февраля условно российский Tenet полностью заменил китайский Chery, Changan выбыл из топ-5, показав самое сильное падение в десятке лидеров продаж (-52%). Суббренды Chery – Omoda, Jaecoo и Exeed – вылетели из этого списка. При этом Changan, будучи некогда четвертым после «большой китайской тройки» (Haval, Chery и Geely) по популярности брендом из КНР, лишь недавно обзавелся производственным партнером в России – им стал калининградский «Автотор». Omoda находится в процессе переезда с того же «Автотора» на бывшую площадку GM в Санкт-Петербурге, которая теперь принадлежит АГР, а Jaecoo только начинают собирать там же.