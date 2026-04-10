Взять ИИ в свои руки

Показательный пример – банковский сектор. Сегодня самые крупные мировые банки уже не просто финансовые институты, а финтехструктуры. К примеру, по этому пути пошел новый Латиноамериканский банк, или китайские банки, или одна из крупнейших в Европе британская финансово-технологическая компания Revolut. Этот тренд продолжится, и в будущем, через 10–15 лет, все финансовые структуры, работающие с физлицами, будут основаны на технологиях. Главными среди них также будут компании, которые занимаются разработкой и внедрением ИИ. Уже сейчас технологии ИИ позволяют за очень короткие сроки и очень дешево сопровождать огромное количество клиентов. Через 10 лет мы не будем обращаться к банковскому сотруднику – все финансовые вопросы за нас будет решать специальный ИИ-агент. Именно этот переход в мышлении значительно повлияет на сферу финансовых услуг. Следом за ним, к слову, изменится и сфера здравоохранения.