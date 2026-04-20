Рецессия проходит через пролив

Совокупный объем экспорта нефти в мире составляет порядка 100 млн барр./сутки, через Ормуз направляется порядка 20% всех экспортных объемов. На текущие даты в проливе застряло порядка 426 танкеров, из которых 187 загружены (83 с нефтью и 104 с нефтепродуктами). Совокупный объем грузов составляет порядка 187 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. В том же месте находятся 34 танкера для перевозки СПГ и 19 танкеров для СУГ (из которых загружено 14).