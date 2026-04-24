«Контрольные отпечатки»: параллельно мейнстриму

«Контрольные отпечатки»: параллельно мейнстримуВолкострелов поставил спектакль-исследование аналоговой фотографии как способа познать мир
Сибирский дебют главного концептуалиста современной российской сцены Дмитрия Волкострелова случился в новосибирском театре «Старый дом». Убежденный адепт минималистской эстетики, выбирающий зрителя главным аккумулятором смыслов, он поставил тихий и умный спектакль про ускользающую реальность. Отправная точка – творчество одного из основоположников репортажной пленочной съемки Анри Картье-Брессона.
Легендарный фотограф осваивал мир через концепцию «решающего момента», веря, что мир раскрывается перед ним во всем своем многообразии и полноте только в одно кульминационное мгновение. Режиссер Волкострелов как будто бы поднес увеличительное стекло к этим мгновениям, противопоставляя их современной визуальной культуре фронтальных камер и бесконечных селфи.