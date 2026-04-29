Бюджетное правило может измениться

Бюджетной кубышке больше 20 лет. В 2004 г., когда создавался стабилизационный фонд, и в 2008 г., когда он разделился на резервный фонд и ФНБ, и в 2017 г., когда заработало бюджетное правило в нынешнем виде, временные промежутки между сырьевыми шоками были достаточно велики, чтобы восстановить резервы и адаптироваться. Стабилизационная система работала достаточно эффективно: часть нефтегазового дохода резервировалась, что сдерживало наращивание расходов бюджета, обеспечивая равенство между долгосрочными обязательствами и доходами. Резервы и сравнительно умеренный долг позволили мягко пройти и шоки конца 2000-х, середины 2010-х, и пандемию, и период после 2022 г.