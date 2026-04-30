RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,46+0,13%CNY Бирж.10,912-0,62%IMOEX2 639,82-2,1%RGBITR778,93+0,15%
«(НЕ)известный. Константин Горбатов»: яркие картины на фоне драматичной судьбы

Выставка в музее «Новый Иерусалим» превращает рассказ о русском импрессионисте в детективное расследование
Александр Быковский , арт-журналист

В последний раз выставка Константина Горбатова, одного из главных русских импрессионистов, проходила в «Новом Иерусалиме» пять лет назад. Это был масштабный смотр с работами из разных собраний. Новая ретроспектива к 150-летию художника, несмотря на круглую дату, получилась более камерной. Музейные кураторы решили сосредоточиться на собственных фондах и их истории. На открытии они сравнивали свой проект с современной постановкой классической пьесы: работы известные, но прочтение свежее. Рассказ о судьбе Горбатова и драме русской эмиграции начала ХХ в. ведется в жанре детектива-расследования.

Первый зал – затемненное пространство, воссоздающее атмосферу берлинской квартиры Горбатова. Художник вместе с женой эмигрировал в Германию в 1922 г. Потом они много путешествовали по Европе, а в Берлине прожили все военные годы. В экспозиции можно увидеть предписание, по которому чета должна была регулярно отмечаться в полиции. В эту же берлинскую квартиру из пригорода Горбатов возвращается с приходом советских войск. Несколько недель спустя он умирает в больнице неподалеку. Импровизированная квартира выглядит покинутой: отвернутые холсты стоят штабелями у стен, кое-где висят пустые рамы. Единственное яркое пятно – небольшой, эффектно подсвеченный натюрморт 1943 г. «Розы». Это пространство задает тон недосказанности всей выставке. К тайне берлинской квартиры посетителю предстоит вернуться лишь в самом конце.

