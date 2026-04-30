«(НЕ)известный. Константин Горбатов»: яркие картины на фоне драматичной судьбы

Первый зал – затемненное пространство, воссоздающее атмосферу берлинской квартиры Горбатова. Художник вместе с женой эмигрировал в Германию в 1922 г. Потом они много путешествовали по Европе, а в Берлине прожили все военные годы. В экспозиции можно увидеть предписание, по которому чета должна была регулярно отмечаться в полиции. В эту же берлинскую квартиру из пригорода Горбатов возвращается с приходом советских войск. Несколько недель спустя он умирает в больнице неподалеку. Импровизированная квартира выглядит покинутой: отвернутые холсты стоят штабелями у стен, кое-где висят пустые рамы. Единственное яркое пятно – небольшой, эффектно подсвеченный натюрморт 1943 г. «Розы». Это пространство задает тон недосказанности всей выставке. К тайне берлинской квартиры посетителю предстоит вернуться лишь в самом конце.