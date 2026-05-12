Будущее без антисемитизма

На днях я был поражен новостью: в отеле города Ош на юге Киргизии вывесили табличку с надписью «Евреям и животным вход воспрещен». Больнее всего мне даже не от пещерного антисемитизма, а от «нормальности» обсуждения этой дикости в социальных сетях как чего-то обычного и повседневного.