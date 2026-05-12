«Север – Юг»: коридор возможностей

В 2025–2026 гг. пространство Большой Евразии вступило в новый этап трансформации, связанный с усилением геополитической нестабильности, изменением конфигурации международной торговли и активизацией борьбы за контроль над транспортно-логистическими маршрутами. В 2025–2026 гг. на российско-таджикское транспортно-логистическое сотрудничество действует сразу несколько международных процессов: санкционное противостояние между Россией и Западом, активизация форматов «Центральная Азия – ЕС» и «Центральная Азия – Китай», изменение военно-политической ситуации вокруг Пакистана, Афганистана и Западной Азии, а также рост значения международного транспортного коридора «Север – Юг». В результате транспортная политика Таджикистана и России все в большей степени рассматривается не только как двустороннее направление сотрудничества, но и как элемент формирования пространства Большой Евразии.