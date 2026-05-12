Шутки в сторону

Шутки в сторонуЮмор в зоне особого внимания
Мосгорсуд 8 мая отменил решение о запрете в России старейшего развлекательного сайта «ЯПлакал» и еще двух порталов с анекдотами. Чертановский райсуд усмотрел в их контенте высказывания, которые унижают человеческое достоинство, оскорбляют людей по национальному и расовому признакам.
Блокировки неполиткорректных шуток требовал прокурор.
Сайты не попали в специализированный реестр, потому что Чертановский суд в своем решении не указал конкретные материалы, признанные запрещенными. А суд не нашел экспертизы, на основании которой могло приниматься решение о запрете.
Кажется, будто это своего рода предупредительный выстрел. Администраторы «ЯПлакал» уже 8 мая напомнили, что теперь со всей строгостью будут относиться к модерации. Уничижительное отношение будет запрещено в постах, комментариях, мемах, видео, подписях к картинкам и анекдотах.
Ряд платформ с UGC-контентом в России давно ограничен. В том числе юмористическая интернет-энциклопедия «Луркоморье». Интерес к «ЯПлакал» удивления не вызывает.
Внимание к юмору не обошло и КВН. В марте представители команды «НК Казахстан» из Астаны пошутили над певцом Стасом Михайловым, который сидел в жюри. Конкретно – над крестами на его одежде.
– Стаса Михайлова хоть знаешь?
– Да, конечно, у человека одни плюсы.
– Это кресты.
Михайлов над шуткой смеялся, как и зрители в зале.
В мае кавээнщик из команды «Error 404» Государственного университета управления во время разминки, отвечая на вопрос, какие в Москве есть минусы, ответил: «Русских много». Зрительный зал тоже, судя по записи игры, отреагировал смехом.
Обе шутки (вне зависимости от того, насколько смешными они были) вызвали возмущение некоторых общественников.
Опрос аналитического центра ВЦИОМ 1 апреля показал, что россияне в целом не склонны к шуткам «над святым». Допустимым они считают юмор на тему отношений в семье, смех над начальством и в целом над властью. А вот исторические личности, армия и особенно церковь – как правило, табу.
Важно не забывать: шутки – это всегда вопрос о границах приемлемого. Многообразие современного мира диктует сложный общественный договор, требующий от каждого осмысления и иногда пересмотра этих самых границ.
Этническая принадлежность и религия являются неотъемлемыми частями идентичности каждого человека в мире. Это личное пространство, к которому нужно относиться тактично.
Юмор остается искусством, способом поднять настроение и указать на проблемы. От осмотрительности он своей силы не теряет. А кого-то (если вспомнить теракт против Charlie Hebdo в 2015 г.) она может и спасти.