Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SMLT583,6+2,14%CNY Бирж.10,825-0,91%IMOEX2 656,91+2,28%RTSI1 126,55+2,28%RGBI119,79+0,42%RGBITR783,83+0,49%
Главная / Мнения /

Шутки в сторону

Юмор в зоне особого внимания
Екатерина Дорофеева , корреспондент отдела «Общество»

Мосгорсуд 8 мая отменил решение о запрете в России старейшего развлекательного сайта «ЯПлакал» и еще двух порталов с анекдотами. Чертановский райсуд усмотрел в их контенте высказывания, которые унижают человеческое достоинство, оскорбляют людей по национальному и расовому признакам.

Блокировки неполиткорректных шуток требовал прокурор.

Сайты не попали в специализированный реестр, потому что Чертановский суд в своем решении не указал конкретные материалы, признанные запрещенными. А суд не нашел экспертизы, на основании которой могло приниматься решение о запрете.

Кажется, будто это своего рода предупредительный выстрел. Администраторы «ЯПлакал» уже 8 мая напомнили, что теперь со всей строгостью будут относиться к модерации. Уничижительное отношение будет запрещено в постах, комментариях, мемах, видео, подписях к картинкам и анекдотах.

Ряд платформ с UGC-контентом в России давно ограничен. В том числе юмористическая интернет-энциклопедия «Луркоморье». Интерес к «ЯПлакал» удивления не вызывает.

Внимание к юмору не обошло и КВН. В марте представители команды «НК Казахстан» из Астаны пошутили над певцом Стасом Михайловым, который сидел в жюри. Конкретно – над крестами на его одежде.

– Стаса Михайлова хоть знаешь?

– Да, конечно, у человека одни плюсы.

– Это кресты.

Михайлов над шуткой смеялся, как и зрители в зале.

В мае кавээнщик из команды «Error 404» Государственного университета управления во время разминки, отвечая на вопрос, какие в Москве есть минусы, ответил: «Русских много». Зрительный зал тоже, судя по записи игры, отреагировал смехом.

Обе шутки (вне зависимости от того, насколько смешными они были) вызвали возмущение некоторых общественников.

Опрос аналитического центра ВЦИОМ 1 апреля показал, что россияне в целом не склонны к шуткам «над святым». Допустимым они считают юмор на тему отношений в семье, смех над начальством и в целом над властью. А вот исторические личности, армия и особенно церковь – как правило, табу.

Важно не забывать: шутки – это всегда вопрос о границах приемлемого. Многообразие современного мира диктует сложный общественный договор, требующий от каждого осмысления и иногда пересмотра этих самых границ.

Этническая принадлежность и религия являются неотъемлемыми частями идентичности каждого человека в мире. Это личное пространство, к которому нужно относиться тактично.

Юмор остается искусством, способом поднять настроение и указать на проблемы. От осмотрительности он своей силы не теряет. А кого-то (если вспомнить теракт против Charlie Hebdo в 2015 г.) она может и спасти.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте