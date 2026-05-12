Шутки в сторону

Опрос аналитического центра ВЦИОМ 1 апреля показал, что россияне в целом не склонны к шуткам «над святым». Допустимым они считают юмор на тему отношений в семье, смех над начальством и в целом над властью. А вот исторические личности, армия и особенно церковь – как правило, табу.