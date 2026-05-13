Главная / Мнения /

Успехи украинозамещения

«Сармат» прошел испытание
Алексей Никольский , редактор отдела «Международный опыт» газеты «Ведомости»

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». Это второе с 2022 г. успешное испытание тяжелой МБР шахтного базирования, призванной заменить в составе РВСН ракеты РС-20, или Р-36М2 «Воевода» (западное обозначение Satan). Знаменитую «Сатану» разработало Южное КБ, расположенное в Днепропетровске, и с 2014 г. после воссоединения Крыма перестало ее обслуживать, этим занялся разработчик «Сармата» – Государственный ракетный центр им. Макеева в Миассе.

Работа над «Сарматом» началась еще в начале 2010-х гг., а 1 марта 2018 г. видео бросковых испытаний (т. е. на небольшую дальность) было показано в ходе выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Вместе с другими показанными тогда системами эта ракета была представлена как средство преодоления ПРО противника, а сама разработка связана с выходом США из договора о ПРО. «Сармат» обладает повышенной дальностью (заявляется 35 000 км) и в состоянии атаковать цели, обогнув Южное полушарие. А повышенная в сравнении с «Сатаной» масса забрасываемого веса позволяет усилить системы преодоления ПРО. Для преодоления ПРО продолжают разрабатываться и такие показанные в 2018 г. системы, как крылатая ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник», и подводный атомный дрон «Посейдон». По словам Путина, их разработка находится в завершающей стадии. Что касается «Сармата», его постановку на боевое дежурство обещают к концу этого года.

