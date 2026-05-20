Кому подбросят дозу

Борьба с наркотрафиком неоднократно становилась одним из центральных сюжетов американской внешней политики. В 1989 г. панамский лидер Мануэль Норьега, долгое время сотрудничавший с Вашингтоном, был отстранен от власти в результате вторжения США и предстал перед американским судом по обвинению в наркоторговле. Операция начала января, в результате которой американцами был захвачен и вывезен в Нью-Йорк президент Венесуэлы Николас Мадуро, также базировалась на обвинениях последнего в наркотрафике.