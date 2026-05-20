Кому подбросят дозу

Кому подбросят дозуСправляются ли США с ролью мирового наркополицейского
Борьба с наркотрафиком неоднократно становилась одним из центральных сюжетов американской внешней политики. В 1989 г. панамский лидер Мануэль Норьега, долгое время сотрудничавший с Вашингтоном, был отстранен от власти в результате вторжения США и предстал перед американским судом по обвинению в наркоторговле. Операция начала января, в результате которой американцами был захвачен и вывезен в Нью-Йорк президент Венесуэлы Николас Мадуро, также базировалась на обвинениях последнего в наркотрафике.
В марте эта логика получила институциональное оформление в виде «Щита Америк» – коалиции, через которую Вашингтон намерен координировать не только правоохранительные, но и военные мероприятия по борьбе с наркотрафиком. В соответствующем заявлении Белый дом прямо говорит о ставке на силу в борьбе с криминалитетом, подготовку армий стран-партнеров и одновременно с этим указывает на необходимость сдерживать внешнее влияние в Западном полушарии.