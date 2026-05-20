Равнение на развивающихся

В конце 1990-х на конференции Intel говорили: у компании разработаны процессоры на 20 лет вперед, но запланирован постепенный релиз. Задача корпорации – максимизировать прибыль на текущем технологическом заделе, а не давать потребителю лучшее из возможного прямо сейчас. Это не злая воля, а рациональная экономическая логика. Если вы инвестировали миллиарды в разработку, вы хотите вернуть их с максимальной прибылью. Отсюда парадокс: в каждый конкретный момент вендоры продают уже устаревшие продукты – не потому что не умеют делать лучше, а потому что им невыгодно, пока конкуренция не вынудит.