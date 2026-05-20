Нарисует – полетим

Нарисует – полетимПоможет ли ИИ разрешить проблемы российского авиастроения
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) в Нижнем Новгороде объявил, что ОАК проводит пилот по проектированию самолетов с использованием искусственного интеллекта (ИИ) «Гигачат» от «Сбера».
О каких именно самолетах идет речь – глава ОАК умолчал. Зато подчеркнул, что проектирование велось с применением российской ИИ-платформы, которая дает возможность управлять полным жизненным циклом изделия. Это позволило заместить программное обеспечение для разработки авиационной техники, оборудовать порядка 4000 рабочих мест, реализовать более 2000 технических требований в рамках замещения девяти ключевых модулей и т. д.
Но опять же: что конкретно было сделано с точки зрения авиастроения, какая конструкторская задача решена – не ясно. Равно как и то, чем это лучше или хуже того, как делает это человек. Правда, по словам Бадехи, ИИ проектирует в строгом соответствии с нормативами. Уже неплохо. С будущим тоже вроде бы все ясно: «следующий шаг – это использование ИИ при проведении расчетов на прочность и аэродинамику», подчеркнул топ-менеджер.
Но вернемся к настоящему. Российский авиапром оказался одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей реального сектора экономики. Новейший среднемагистральный самолет МС-21, который в 2021–2022 гг. уже должен был начать летать в авиакомпании «Россия», эксплуатанты так и не увидели. Есть вероятность, что эти суда все-таки начнут поступать перевозчикам в следующем году – в компоновке с минимальным количеством кресел, потому что импортозамещенный самолет пока тяжеловат.
Учитывая то, что ОАК пришлось экстренно замещать десятки авиационных систем, которые в России до этого не выпускались, текущее положение дел можно назвать достижением. Но раскаткой МС-21 традиционно будет заниматься национальный перевозчик – группа «Аэрофлот», у которой, к слову, до 2022 г. был самый молодой парк импортных самолетов в Европе.
А на чем летать остальным? Крупнейшая частная авиакомпания S7 решилась использовать Ту-214 и подписала меморандум с ГТЛК и ОАК, поставки – с 2029 г. Речь идет о самолетах разработки середины 1980-х гг. с трехчленным экипажем (есть бортинженер), которые сейчас выпускают примерно по одному в год. Источники «Ведомостей» неоднократно указывали на сложности внутриотраслевой кооперации для увеличения производства этих судов, а также на дефицит реальных, а не ИИ-инженеров.
Справится ли со всем этим «Гигачат»? Пока не ясно.