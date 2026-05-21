«Дон Жуан Суперстар»: смех сквозь боль

За основу текста он взял не конкретное произведение, а только образ главного героя, приключения которого интерпретировали поэты, прозаики и драматурги на протяжении последних четырех веков: впервые Дон Жуан как театральный персонаж появляется в пьесе Тирсо де Молины в XVI в. Нарочитая непривязка к сюжету дала значимую свободу для драматургических поисков и актерской фантазии. Шерешевский не раз подчеркивал, что актеры – сотворцы, и сценический текст они сочиняют вместе. Как итог – спектакль, названный по аналогии с рок-оперой «Иисус Христос – суперзвезда» («Дон Жуан Суперстар». – «Ведомости»), в большей степени является разросшейся во все стороны психодрамой. Побочных сюжетов, не слишком пересекающихся с главным, очевидно, больше, чем нужно. Но триггеры современных молодых и не очень молодых людей задеты Шерешевским со скальпельной точностью – эмоциональная импотенция, повторяющиеся сценарии, стремление к любви и невозможность ее прожить.