Командующие флоатером

После почти двух лет высокой ключевой ставки российский рынок постепенно входит в фазу смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). На этом фоне меняется отношение участников долгового рынка к инструментам с плавающим купоном, или флоатерам. В периоды повышения ставок они выступают практически безальтернативным способом сохранить доходность без процентного риска. В цикле снижения ставок выбор между флоатерами и классическими облигациями с фиксированным купоном уже не руководство логикой высокой доходности в моменте, а вопрос ожиданий инвестора по траектории ставки и горизонту инвестиций.