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Командующие флоатером

Когда плавающий купон обыгрывает фиксированный
Егор Дугаев , инвестиционный консультант «ВТБ Мои инвестиции»

После почти двух лет высокой ключевой ставки российский рынок постепенно входит в фазу смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). На этом фоне меняется отношение участников долгового рынка к инструментам с плавающим купоном, или флоатерам. В периоды повышения ставок они выступают практически безальтернативным способом сохранить доходность без процентного риска. В цикле снижения ставок выбор между флоатерами и классическими облигациями с фиксированным купоном уже не руководство логикой высокой доходности в моменте, а вопрос ожиданий инвестора по траектории ставки и горизонту инвестиций.

Флоатеры – это облигации с плавающим купоном, размер которого регулярно пересматривается относительно определенного бенчмарка. На российском рынке в качестве базовой ставки чаще всего используется ключевая ставка Банка России или ставка RUONIA. Привязка к ним купонных выплат по бумаге может создавать дополнительный процентный риск из-за расхождения значений бенчмарков.

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