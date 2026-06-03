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Рукопожатие крепкое

Зачем лидеры приезжают на ПМЭФ
Александр Ким , руководитель Школы управления «Сколково»

Кажется, настал тот момент, когда главный экономический форум страны впору защищать от, как это ни удивительно, прогресса. Сами посудите: если ИИ-инструменты формируют стратегии, алгоритмы прогнозируют рынки, а роботы постепенно вытесняют человека со складов, конвейеров и даже из офисов, то зачем тысячам руководителей разных компаний, организаций и регуляторов лететь со всех уголков страны в Петербург? А затем, что ИИ хорош в работе с чем-то уже известным. И довольно беспомощен, когда нужно создать новое из несовместимых интересов.

В одном из кулуарных разговоров (которых на ПМЭФе всегда больше, чем панелей, вшитых в программу) как-то прозвучало: «Питерский форум, даже если бы его не существовало, следовало бы придумать. Потому что это событие, к которому лидеры максимально стараются согласовать свои графики. За счет этого в одной точке одномоментно и оказывается такое количество людей, с которыми связано такое количество разных отраслей и бизнесов».

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