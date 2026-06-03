Рукопожатие крепкое

Кажется, настал тот момент, когда главный экономический форум страны впору защищать от, как это ни удивительно, прогресса. Сами посудите: если ИИ-инструменты формируют стратегии, алгоритмы прогнозируют рынки, а роботы постепенно вытесняют человека со складов, конвейеров и даже из офисов, то зачем тысячам руководителей разных компаний, организаций и регуляторов лететь со всех уголков страны в Петербург? А затем, что ИИ хорош в работе с чем-то уже известным. И довольно беспомощен, когда нужно создать новое из несовместимых интересов.