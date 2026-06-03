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Под трибунал пойдете

Роль арбитража в разрешении международных конфликтов
Виктория Бурковская , председатель Московской коллегии адвокатов «Бурковская и партнеры»

Международный арбитраж, как правило, ассоциируется с коммерческими спорами между юридическими лицами. Однако исторические исследования показывают, что арбитраж как способ разрешения межгосударственных, территориальных, политических споров был известен еще до нашей эры.

В V веке до нашей эры по мирному договору между государствами Спарта и Аргос арбитраж определялся как процедура разрешения будущих возможных споров. В XVIII–XIX вв. США и Великобритания дважды обращались к арбитражу для разрешения взаимных претензий.

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