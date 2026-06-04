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ИИ и Южная Азия: вызовы и возможности

Какое будущее открывает ИИ перед макрорегионом
Сайед Мунир Хасру , основатель и руководитель Института политики, правозащиты и управления (IPAG), профессор Вортонской школы бизнеса (Бангладеш)

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) набирает обороты в тот момент, когда мир вступает в ожесточенную борьбу за рынки, энергию, технологии и стратегическое влияние. Для Южной Азии это не абстрактная технологическая дискуссия, а вопрос экономической устойчивости, геополитического позиционирования, промышленной конкурентоспособности и долгосрочного развития.

Регион вступает в этот период с преимуществами и серьезными уязвимостями. На страны Южной Азии приходится почти 25% мирового населения, но менее 10% мирового ВВП. Этот регион – один из самых быстрорастущих цифровых рынков в мире. Только в Индии насчитывается более 958 млн интернет-абонентов, более 1,4 млрд цифровых удостоверений личности Aadhaar. Миллиарды цифровых транзакций обрабатываются ежемесячно через UPI. Доходы Бангладеш от экспорта информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) почти достигли $629 млн в 2024–2025 финансовом году, а Пакистан остается одним из крупнейших в мире рынков фрилансеров.

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