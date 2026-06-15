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Новая индустриализация

Как эффективность металлургии зависит от технологического суверенитета
Илья Середюк , губернатор Кемеровской области

Для Кузбасса металлургия, как и угольная отрасль, – фундамент экономики, главный кадровый ресурс и ключевое направление развития. Мы обеспечиваем десятую часть общероссийского производства стали, чугуна и черного металлопроката, объединяем больше 37 000 высококлассных специалистов. Ситуация в металлургии непростая, на нее давят и мировая ценовая конъюнктура, и санкционные ограничения.

Однако эти факторы носят временный характер и точно не отменяют происходящую сейчас структурную трансформацию. Которая в течение ближайших пяти лет способна сделать металлургическую отрасль другой – прежде всего по уровню эффективности. Цифровые ресурсы усилят управление производством, произойдет последовательное снижение издержек, изменится номенклатура продукции: вырастет доля специальных сталей, качественного проката, ферросплавов, алюминиевых сплавов, продукции для транспорта, строительства, энергетики и машиностроения. Для Кузбасса это откроет новые перспективы в производстве рельсовой продукции, строительного проката, ферросплавов, коксохимии, алюминиевой переработки – и не только. При этом будущая металлургия должна стать чище. Газоочистка, переработка отходов, снижение выбросов, рациональное использование воды и энергии – это уже не вопрос имиджа, а условие конкурентоспособности и качества жизни людей в промышленных городах.

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