В защиту гуманитариев

В защиту гуманитариевЗачем цифровой эпохе нетехнические специальности
Сегодня складывается уникальная историческая ситуация. Если раньше социальные и гуманитарные науки занимались исключительно изучением прошлого и – отчасти – прогнозированием будущего, то сегодня они все больше работают с настоящим. Вторжение технологий не только в производственные процессы, но и в самую обычную повседневность человека, быстрое устаревание любой информации, стремительная смена ценностных установок, если не сказать всеобщее падение ценностей, – это серьезные вызовы, которые заставляют нас, гуманитариев, осмыслять историю текущего момента, вернее, воспринимать настоящее как часть истории.
Без гуманитарной оптики невозможно понять ни этических, ни социальных, ни познавательных проблем цифровой среды и искусственного интеллекта (ИИ). Без нее не получится отреагировать на эрозию ценностей, предложить новые, эффективные модели воспитания. Проблематика ИИ – это не только этические вопросы его дальнейшего развития: сможет ли он заменить человека и хорошо ли это? Сейчас есть и текущие, действительно актуальные темы в этой сфере.