В защиту гуманитариев

Без гуманитарной оптики невозможно понять ни этических, ни социальных, ни познавательных проблем цифровой среды и искусственного интеллекта (ИИ). Без нее не получится отреагировать на эрозию ценностей, предложить новые, эффективные модели воспитания. Проблематика ИИ – это не только этические вопросы его дальнейшего развития: сможет ли он заменить человека и хорошо ли это? Сейчас есть и текущие, действительно актуальные темы в этой сфере.