Исчезновение с дедлайном

«Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для каких-то теорий заговора» – так ответил Дмитрий Песков, представитель Кремля, на вопрос об исчезновении главы Центрального банка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной из публичного поля. И Песков совершенно прав: люди иногда болеют. Но официальные сообщения о проблемах со здоровьем чиновника, тем более с высоким статусом, – вещь крайне редкая. Их можно пересчитать по пальцам. И каждый раз это повод для громких заголовков.