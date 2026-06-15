Исчезновение с дедлайном

Исчезновение с дедлайномПочему больничный Эльвиры Набиуллиной привлек такое внимание
«Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для каких-то теорий заговора» – так ответил Дмитрий Песков, представитель Кремля, на вопрос об исчезновении главы Центрального банка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной из публичного поля. И Песков совершенно прав: люди иногда болеют. Но официальные сообщения о проблемах со здоровьем чиновника, тем более с высоким статусом, – вещь крайне редкая. Их можно пересчитать по пальцам. И каждый раз это повод для громких заголовков.
«Не уберегли» – так президент Владимир Путин в 2017 г. сообщил на совещании с членами правительства, что премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом и пропустил кабмин. В 2020 г. о необходимости уйти на самоизоляцию из-за ковида (была пандемия) доложил президенту уже новый глава правительства – Михаил Мишустин. Публично сообщалось, что врио (т. е. вторым человеком в стране) вместо него стал первый вице-премьер, бывший экономический помощник Путина Андрей Белоусов. Это породило немало конспирологических теорий в медиа.
Под флагом борьбы с пандемией менялись механизмы в экономике и политике. Ковид, ставший общей бедой, временно нормализовал новости о болезни высоких чиновников. Обитатели Кремля, министры, губернаторы, депутаты, сенаторы и мэры сообщали о больничном. Обошел этот флешмоб президент – он, по словам Пескова, никогда не болел коронавирусом. «Простудился, но продолжает работать» – так в 2018 г. представитель Кремля объяснял, почему Путин появился на мероприятии с подсевшим голосом. Это скорее исключение, чем правило: любые слухи всегда опровергаются. Причины понятны: не должно быть сомнений, кто именно в конкретный момент стоит у руля.
Обсуждение состояния Набиуллиной в некотором роде нарушение привычного «режима тишины». ЦБ – очень важное ведомство с широким кругом макроэкономических полномочий. А его независимость, на которую периодически совершаются интервенции, закреплена в Конституции.
Набиуллина, бывший руководитель Центра стратегических разработок и министр экономики России, руководит им дольше всех предшественников – с 2013 г. Ее третий и по действующему закону последний срок заканчивается в 2027 г. В условиях нехватки ярких внутриполитических новостей конспирология вокруг ее больничного неизбежна.
Цепляет последовательность событий.
Сначала впервые за многие годы Набиуллина пропустила ПМЭФ (а в кулуарах чиновники приравнивают его планерку к посланию президента). Некоторые источники «Ведомостей» предполагали, что 4 июня она пойдет на похороны своего бывшего советника, многолетнего представителя России в МВФ Алексея Можина. Но среди участников церемонии главы ЦБ не заметили. Затем Набиуллина пропустила отраслевую конференцию НАУФОР. Пресс-служба ЦБ пояснила: руководитель на больничном.
Сейчас не стоит вопрос о личных перспективах Набиуллиной (как заметил один собеседник, «у нее все точно будет хорошо»). Но длительное отсутствие руководителя такого уровня о может создать тревогу для окружающих. Следующий дедлайн – 19 июня: совет директоров ЦБ по ставке и пресс-конференция по его итогам, которую традиционно проводит председатель Банка России. Если Набиуллину придется заменить и на этих мероприятиях, поводов для конспирологии станет еще больше. Куда пропал человек, который участвовал в создании плана по спасению экономики?
Чиновник в России не может «просто так» заболеть.