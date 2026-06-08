Набиуллина пропустит конференцию НАУФОР из-за болезни

Ранее Набиуллина не прибыла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за больничного. Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из госкорпораций, говорил, что отмена участия Набиуллиной в программе ПМЭФа связана со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина – она будет присутствовать на его похоронах.