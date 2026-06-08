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Главная / Экономика /

Набиуллина пропустит конференцию НАУФОР из-за болезни

Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не примет участия в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), которая пройдет 9 июня. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ЦБ РФ.

«Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» 9 июня, так как все еще находится на больничном», – сказал представитель ЦБ.

Ранее Набиуллина не прибыла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за больничного. Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из госкорпораций, говорил, что отмена участия Набиуллиной в программе ПМЭФа связана со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина – она будет присутствовать на его похоронах.

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