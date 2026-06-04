Набиуллина не смогла присутствовать на ПМЭФе из-за больничного
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не прибыла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за больничного. Об этом сообщили «Ведомостям» в регуляторе.
3 июня стало известно, что Набиуллина исключена из числа спикеров ПМЭФа. Ее убрали из списка участников сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности».
Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из госкорпораций, говорил, что отмена участия Набиуллиной в программе ПМЭФа связана со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина – она будет присутствовать на его похоронах. Можин, занимавший должность советника Эльвиры Набиуллиной, ушел из жизни 3 июня, в канун своего 70-летия.
Набиуллина должна была участвовать 4 июня на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого» вместе с заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным, главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым и министром финансов Антоном Силуановым. Они обсудили отношение к санкциям, структурные изменения в экономике и достижение финансового суверенитета.