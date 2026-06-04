Набиуллина не смогла присутствовать на ПМЭФе из-за больничного

Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из госкорпораций, говорил, что отмена участия Набиуллиной в программе ПМЭФа связана со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина – она будет присутствовать на его похоронах. Можин, занимавший должность советника Эльвиры Набиуллиной, ушел из жизни 3 июня, в канун своего 70-летия.