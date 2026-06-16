Еще один звонок

Многие вызовы до сих пор актуальны. Например, Трамп обещает оказать давление на Европу и Украину – но сегодня у него меньше «карт», чем было в начале президентства. Лишив Украину безвозмездной военной помощи, он потерял серьезный рычаг влияния на Зеленского. Выбранную им взамен систему поставок, где США продают оружие Европе, а та передает его Киеву, будет гораздо сложнее свернуть. Американские оружейники этого ему не простят. Остаются и разведданные, которые Вашингтон продолжает поставлять украинцам, несмотря ни на что. У Трампа есть полномочия прекратить это, но такое решение сопряжено с имиджевыми и внутриполитическими рисками, на которые он до промежуточных выборов не может пойти. Что касается Европы, то здесь молитвами верховного суда США Трамп и вовсе лишился основной «дубинки», которой мог время от времени грозить Брюсселю, – права быстро вводить пошлины с любой ставкой.