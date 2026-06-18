Спасение экономического роста

Впрочем, не я один: в подводке к интервью редакция справедливо пишет, что «в деловых кругах не утихают споры о жесткости денежно-кредитной политики» (ДКП). Но эти споры охватывают гораздо более широкую как профессиональную, так и общегражданскую аудиторию. Огромной части культурного, образованного населения России все более очевидны нестыковки как проводимой Банком России ДКП в отношении ключевой ставки, которая удерживается на запретительном для нормального ведения бизнеса уровне и превращает «экономику производства» в «экономику рантье», так и налоговой политики Минфина, которая характеризуется постоянным увеличением налогового бремени. Это сокращает налоговую базу и налоговые сборы (эффект «кривой Лэффера») и запускает порочную спираль дальнейшего повышения налоговых ставок и расширения номенклатуры налогов и сборов для компенсации недоборов ранее запланированного, с одной стороны, и полностью игнорирует эффективность использования налоговых сборов в экономике – с другой. Политика обоих ведомств идет рука об руку в своем, сегодня – негативном, влиянии на экономический рост.