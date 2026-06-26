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«Сирано де Бержерак»: воин света

Евгений Каменькович поставил культовый текст Эдмона Ростана как поэму о рыцарстве
Наталья Витвицкая , критик

Вдохновенный и вдохновляющий герой иконы неоромантизма Эдмона Ростана гипнотизирует режиссеров всех направлений не одно столетие. Поэт, гвардеец, герой с глобально мужской харизмой, влюбленный до беспамятства Сирано де Бержерак увлек и художественного руководителя «Мастерской Петра Фоменко» Евгения Каменьковича. Его новый спектакль – масштабное и густонаселенное полотно, с говорящей сценографией и эффектными костюмами. Но главное – с весьма неожиданной трактовкой смыслообразующего персонажа Сирано. Сила эмоционального заряда здесь притушена до самого финала, а внутренний надлом героя, его болезненная нервозность и неутомимая озлобленность на весь мир сознательно спрятаны.

Пьеса «Сирано де Бержерак», написанная Ростаном в конце 1890 г., считается манифестом неоромантизма. Течения, противопоставляющего себя реализму и натурализму. Никакого точного изображения действительности, Ростан и его Сирано утверждали культ индивидуализма сильной личности, контрастирующей с обыденностью и разлагающимся порочным обществом. Живущий вопреки личным и социальным обстоятельствам герой оказывался окутан тайной. Кто он такой и почему – режиссеры разных эпох решали каждый по-своему. Но, пожалуй, ни разу не делали Сирано эмоционально стабильным, практически безучастным ко всему, кроме избранного пути тихого служения прекрасной даме. Именно таков Сирано Федорова Малышева. Корифей труппы, много работающий и как режиссер, и как актер, играет не столько безответное чувство, сколько смирение перед ним.

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