«Сирано де Бержерак»: воин света

Пьеса «Сирано де Бержерак», написанная Ростаном в конце 1890 г., считается манифестом неоромантизма. Течения, противопоставляющего себя реализму и натурализму. Никакого точного изображения действительности, Ростан и его Сирано утверждали культ индивидуализма сильной личности, контрастирующей с обыденностью и разлагающимся порочным обществом. Живущий вопреки личным и социальным обстоятельствам герой оказывался окутан тайной. Кто он такой и почему – режиссеры разных эпох решали каждый по-своему. Но, пожалуй, ни разу не делали Сирано эмоционально стабильным, практически безучастным ко всему, кроме избранного пути тихого служения прекрасной даме. Именно таков Сирано Федорова Малышева. Корифей труппы, много работающий и как режиссер, и как актер, играет не столько безответное чувство, сколько смирение перед ним.