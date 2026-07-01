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Солнечный удар

Как аномальная жара повлияет на экономику и энергетику Старого Света
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

После частичной разблокировки Ормуза и снижения цен на нефть Европа столкнулась с новым вызовом – на смену геополитическому кризису пришел климатический. Аномальная жара парализует ключевые секторы экономики ЕС, грозит снижением ВВП и ростом инфляции, не говоря уже о человеческих жертвах. Казалось бы, Европа, как никто, должна быть готова: предупреждения о катастрофических последствиях глобального потепления громче всего звучали именно здесь и здесь климатическую политику провозглашали чуть ли не главным приоритетом. Весь пар ушел в свисток. Климатическая политика вылилась в борьбу с традиционной энергетикой (в первую очередь – за счет разрыва энергетического партнерства с РФ). Но оказалось, что отказ от российских энергоресурсов только усугубляет ситуацию.

Слабым звеном в период температурных рекордов стала именно энергетика. Жара заставляет массово и непрерывно использовать кондиционеры, из-за чего энергопотребление в городах Европы сравнимо с пиками, фиксируемыми во время зимних морозов. За счет каких энергоресурсов покрывать эти пики? На возобновляемые источники энергии надежд мало – если столбик термометра поднимается выше +35 градусов по Цельсию, эффективность кремниевых солнечных панелей падает на 10–15%. Кроме того, летний антициклон принес безветрие, что обнулило выработку ветропарков в Северном море. Не спасают атомная и гидроэнергетика. Из-за обмеления и нагрева рек французская компания EDF экстренно снижает мощность АЭС: слив горячей воды после охлаждения турбин в реки привел бы к экологической катастрофе.

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