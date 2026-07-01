Солнечный удар

После частичной разблокировки Ормуза и снижения цен на нефть Европа столкнулась с новым вызовом – на смену геополитическому кризису пришел климатический. Аномальная жара парализует ключевые секторы экономики ЕС, грозит снижением ВВП и ростом инфляции, не говоря уже о человеческих жертвах. Казалось бы, Европа, как никто, должна быть готова: предупреждения о катастрофических последствиях глобального потепления громче всего звучали именно здесь и здесь климатическую политику провозглашали чуть ли не главным приоритетом. Весь пар ушел в свисток. Климатическая политика вылилась в борьбу с традиционной энергетикой (в первую очередь – за счет разрыва энергетического партнерства с РФ). Но оказалось, что отказ от российских энергоресурсов только усугубляет ситуацию.