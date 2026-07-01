Разумный барьер

Разумный барьерПочему гранты на импортозамещение софта перестали работать и что с этим делать
Две последние волны отбора особо значимых проектов (ОЗП) – осенью 2025 г. и весной 2026 г. – завершились одинаково: без единого победителя. В последнем конкурсе участвовало 19 заявок от таких компаний, как «Росатом», «Ростех», «Почта России» и «Фосагро». Ни одна из них не прошла дальше предварительного этапа. Это уже не случайность и не временный сбой. Механизм, который должен был ускорять импортозамещение, постепенно превратился в фильтр, через который не проходит практически никто (даже госкорпорации).
При этом получить статус ОЗП без привлечения грантовых средств значительно проще. Но до конца не ясно, какие преимущества это дает. Участники обязаны регулярно отчитываться о ходе реализации проекта, рисках и мерах реагирования. А содействия со стороны курирующих органов практически не получают. В итоге, сталкиваясь со сложностями в разработке, остаются без независимого наблюдателя, который может предоставить рекомендации и помочь разрешить проблемную ситуацию. Это замедляет импортозамещение или, как минимум, делает его проблемным.