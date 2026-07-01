Разумный барьер

Две последние волны отбора особо значимых проектов (ОЗП) – осенью 2025 г. и весной 2026 г. – завершились одинаково: без единого победителя. В последнем конкурсе участвовало 19 заявок от таких компаний, как «Росатом», «Ростех», «Почта России» и «Фосагро». Ни одна из них не прошла дальше предварительного этапа. Это уже не случайность и не временный сбой. Механизм, который должен был ускорять импортозамещение, постепенно превратился в фильтр, через который не проходит практически никто (даже госкорпорации).