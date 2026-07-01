Закон не лекарство

Потом проходит время, и выясняется, что проблема никуда не исчезла. Просто выросла новая голова. И тут Зорькин предлагает неожиданное объяснение. Проблема не в плохих законах. И даже не в плохих чиновниках. Она глубже. У каждого общества есть собственные исторические травмы, которые постоянно возвращаются. Иногда под новыми названиями, иногда в новых технологиях, но всегда – с тем же внутренним содержанием.