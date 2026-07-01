Закон не лекарство

Закон не лекарствоЕсть ли пределы у правового регулирования
Лернейская гидра. Это образ, с которого в этом году председатель Конституционного суда Валерий Зорькин начал свою традиционную лекцию в рамках ПМЮФ-2026. А ведь действительно похоже. Депутаты принимают новый закон. Через год – поправки к нему. Потом еще один закон, который исправляет недостатки предыдущего. Затем появляется пленум Верховного суда, разъяснения, обзоры практики, новые реформы. Кажется, еще немного – и механизм заработает идеально.
Потом проходит время, и выясняется, что проблема никуда не исчезла. Просто выросла новая голова. И тут Зорькин предлагает неожиданное объяснение. Проблема не в плохих законах. И даже не в плохих чиновниках. Она глубже. У каждого общества есть собственные исторические травмы, которые постоянно возвращаются. Иногда под новыми названиями, иногда в новых технологиях, но всегда – с тем же внутренним содержанием.
Безусловно, мысль красивая. И, наверное, во многом справедливая.
Работая судебным журналистом, действительно начинаешь замечать странную закономерность. Почти любое громкое дело оказывается зачастую шире рамок спора о конкретной статье закона.
Например, те же обсуждения наболевшей в последние годы деприватизации переросли в спор о том, закончились ли девяностые, недопонимания между бизнесом и властью сводятся к вопросу о том, кому на самом деле принадлежит собственность. А за разговорами о цифровом контроле – старый человеческий страх, что власть знает о тебе слишком много.
Зорькин называет это социотравмами. Каждая эпоха оставляет шрамы. Революции, распад СССР, цифровая революция – все это не только двигало общество вперед, но и создавало новые уязвимости. А право, по мысли Зорькина, должно выполнять терапевтическую функцию, не позволяя старым травмам снова определять настоящее.
Да, Конституция должна защищать общество от повторения старых ошибок. Но она существует еще и для того, чтобы отвечать на вопросы, которых никогда раньше не было.
И именно здесь выступление Зорькина становится по-настоящему интересным. Когда он говорит об искусственном интеллекте, нейроинтерфейсах, генетическом редактировании человека, цифровом рейтинге, становится понятно: отсыл к древним цивилизациям был необходим ради разговора о будущем.
Мир сейчас и правда переживает эпоху технологической неопределенности, и желание возложить на право особую миссию особенно велико. Но тем не менее важно осознавать, что вряд ли само по себе право способно делать общество счастливым. И уж тем более оно не может вылечить человечество от всех его исторических травм.
Зато может сделать нечто другое. Сохранить пространство, в котором люди с разным опытом, разной памятью и травмами продолжают жить по одним правилам.