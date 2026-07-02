Давайте газу

Давайте газуАвтотехника на альтернативном топливе объезжает очереди на бензоколонках
Текущую реальность трудно игнорировать. По пути на работу (если едешь на автомобиле) трудно обнаружить АЗС, где не стояла бы внушительная очередь из желающих заправить машину. Ценник на некоторых из них превышает средние значения.
Относиться к происходящему можно по-разному. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан не драматизировать ситуацию с дефицитом топлива, вице-премьер Александр Новак считает, что внутренний рынок в целом топливом обеспечен, ЦБ допустил, что цены на бензин могут повлиять на темпы снижения ключевой ставки.
А еще можно сделать шаг в сторону. В среду, 1 июля, по словам источников «Ведомостей», в Минэнерго было совещание по развитию рынка газомоторного топлива (ГМТ).
Участвовали как производители газа, так и те, кто выпускает технику, способную ездить на газе.
Никаких судьбоносных решений не было: собравшиеся констатировали важность расширения использования газа в качестве моторного топлива, говорят собеседники. Примечателен сам факт того, что правительство в контексте ситуации, складывающейся в последнее время на топливном рынке России, обратило внимание на альтернативные виды топлива для автотехники.
В более спокойные времена власти занимались газомоторной тематикой тоже в спокойном режиме. Осенью 2025 г. правительство утвердило 10-летнюю концепцию развития рынка ГМТ в стране и даже установило некоторые индикаторы для его развития. Их, к слову, выполнить по итогам прошлого года так и не удалось – даже несмотря на сохранение субсидии Минпромторга производителям такой техники.
В основном на газе в России ездят «Газели», автобусы и грузовики, а также автомобили такси. Последние переоборудуют на пропан-бутановую смесь большей частью уже после выпуска с конвейера.
Оборудование используется в основном импортное, что делает стоимость приобретаемой техники выше, но позволяет существенно экономить на эксплуатации. Если 95-бензин стоит сейчас в среднем 73 руб./л, то пропан-бутан на тех же заправках – 33–34 руб./л, метан – еще дешевле.
Высокие ставки по кредитам и лизингу, скудность заправочной инфраструктуры и общее снижение рынка коммерческой техники до последнего времени тормозили развитие этого сегмента.
Может быть, давление обстоятельств даст толчок росту самых неожиданных секторов энергорынка. Любой рецепт, который облегчит жизнь автомобилиста, сейчас будет кстати.