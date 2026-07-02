Давайте газу

В более спокойные времена власти занимались газомоторной тематикой тоже в спокойном режиме. Осенью 2025 г. правительство утвердило 10-летнюю концепцию развития рынка ГМТ в стране и даже установило некоторые индикаторы для его развития. Их, к слову, выполнить по итогам прошлого года так и не удалось – даже несмотря на сохранение субсидии Минпромторга производителям такой техники.